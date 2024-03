Onde assistir a Botafogo-SP x Anápolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo medindo forças por vaga à 3ª fase da competição; veja tudo o que você precisa saber

Botafogo-SP e Anápolis se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela 2ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação na íntegra).

O Botafogo-SP caiu na chave mais dispuada da primeira fase do Paulistão, terminando a competição em último lugar no Grupo D, mas a quatro pontos da zona do rebaixamento. Eliminado, portanto, do Estadual, agora o time volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na primeira fase, passou pelo Nova Venécia, com um triunfo em 2 a 1.

Enquanto isso, o Anápolis vem de eliminação doída no Campeonato Goiano, perdendo, no agregado, por 3 a 1 para o Aparecidense, nas quartas de final da competição. Também fora do estadual, o foco agora é a Copa do Brasil, competição pela qual bateram a Tombense na primeira fase, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Desfalques

Quando é?

Data: quinta-feira, 14 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)