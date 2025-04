Onde assistir a Botafogo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Atual campeão do Brasileirão, o Botafogo perdeu sua invencibilidade de mais de oito meses na competição ao ser derrotado por 1 a 0 pelo RB Bragantino no último sábado (12). Agora, o Alvinegro busca a recuperação no campeonato. Ocupando a décima colocação, com quatro pontos, o time empatou sem gols com o Palmeiras na estreia e, em seguida, venceu o Juventude por 2 a 0.

Do outro lado, o São Paulo chega pressionado para a sequência do Brasileirão. Ainda sem vencer na competição, o Tricolor acumula três empates nas três primeiras rodadas: 0 a 0 contra o Sport e o Atlético-MG, além de um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.

Mais artigos abaixo

O confronto entre Botafogo e São Paulo é marcado pelo equilíbrio ao longo da história. Em 111 jogos disputados entre as equipes, o Tricolor paulista soma 43 vitórias, enquanto o Alvinegro venceu 41 vezes. Além disso, foram registrados 27 empates no duelo.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Patrick de Paula (Matheus Martins); Igor Jesus.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Sabino (Ruan), Alan Franco, Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Marcos Antônio, Luciano; Lucas Ferreira, Ferreira, Calleri.

Desfalques

Botafogo

Bastos e Nathan estão lesionados, enquanto Danilo Barbosa e Marçal seguem em transição física.

São Paulo

Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Pablo Maia estão machucados.

Quando é?