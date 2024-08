Onde assistir a Botafogo x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Clássico será disputado neste domingo (18), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o Botafogo agora foca suas atenções na disputa do Brasileirão. Na briga pela liderança, com 43 pontos, o Alvinegro pode entrar em campo com um time alternativo, já pensando no confronto de volta da Libertadores, que será disputado no Allianz Parque.

Do outro lado, o Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 na Libertadores e agora vai decidir a classificação fora de casa na próxima semana. Assim, o técnico Tite também pode mandar a campo um time misto.

No momento, o Rubro-Negro também está na briga pelo título do Brasileirão. Com 41 pontos, a equipe vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0 e empate com o Palmeiras por 1 a 1 nas últimas duas rodadas do torneio.

Em 382 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 143 vitórias, contra 115 do Botafogo, além de 124 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Ponte, Lucas Halter (Bastos), Barboza, Marçal (Cuiabano); Allan (Gregore), Danilo Barbosa (Marlon Freitas); Óscar Romero (Matheus Martins), Thiago Almada (Luiz Henrique); Carlos Alberto; Tiquinho Soares (Igor Jesus).

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Carlinhos.

Desfalques

Botafogo

Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho e Júnior Santos estão no DM.

Flamengo

Gabriel Barbosa, Pedro, Everton Cebolinha e Matías Viña estão machucados, enquanto Erick Pulgar cumprirá suspensão.

Quando é?