Onde assistir a Boston River x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Libertadores 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

The Strongest e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideu, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Libertadores 2025. A partida será transmitida ao vivo de maneira exclusiva pela Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Jacuipense por 2 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia volta suas atenções para a disputa dos playoffs da Libertadores. O Tricolor Baiano conquistou a classificação para a terceira fase após eliminar o The Strongest por 4 a 1 no placar agregado.

Por outro lado, o Boston River avançou para a terceira fase após vencer o Ñublense, por 1 a 0 em casa, e depois em empatar em 1 a 1 como visitante. O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (13), em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Prováveis escalações

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Guilermo López, Baltasar Barcia, Felipe Chiappini e Manuel Gutiérrez; Valentín Adamo.

Bahia: Marcos Felipe Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Desfalques

Boston River

Sem desfalques confirmados.

Bahia

O técnico Rogério Ceni não possui desfalques para o confronto.

Quando é?