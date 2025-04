Onde assistir a Borussia Dortmund x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (15), no Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 2 a 2 com o Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta suas atenções para a disputa da Champions League. Como perdeu o jogo de ida por 4 a 0, a equipe terá a difícil missão de vencer por cinco gols de diferença para avançar à semifinal.

Na primeira fase, o Dortmund terminou na décima colocação, com 15 pontos. Já no mata-mata, eliminou o Sporting nos playoffs com um placar agregado de 3 a 0 e o Lille nas oitavas de final por 3 a 2.

Por outro lado, o Barcelona está com um pé na semifinal da Champions. Como goleou por 4 a 0, pode perder por até três gols de diferença. Em busca do sexto título da competição, os catalães avançaram às quartas ao eliminarem o Benfica com um placar agregado de 4 a 1. Na primeira fase, a equipe espanhola terminou na segunda colocação, com 19 pontos, dois a menos que o líder Liverpool.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bensebaini; Gross, Nmecha; Gittens, Brandt, Adeyemi; Guirassy.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; Pedri, De Jong e Fermin López; Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Desfalques

Borussia Dortmund

Marcel Sabitzer e Nico Schlotterbeck estão lesionados.

Barcelona

Alejandro Balde, Marc Bernal, Marc-André ter Stegen estão fora.

Quando é?