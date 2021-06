Onde assistir Bolívia x Argentina pela Copa América?

Seleções se enfrentam segunda (28) pela Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com folga na liderança do Grupo A da Copa América , a Argentina volta a campo para encerrar a primeira fase contra a Bolívia. A partida acontece às 21h da próxima segunda (28), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A transmissão fica por conta da ESPN Brasil, e na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bolívia x Argentina DATA Segunda, 28 de junho de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Argentina lidera grupo A na Copa América / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada vai passar o jogo desta segunda, às 21h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após duas vitórias e um empate, a Argentina segue tranquila na Copa América. O problema tem sido o ataque, que até aqui balançou as redes apenas três vezes, contra um gol sofrido na competição.

Do lado da Bolívia, resta cumprir a tabela, já que a seleção já não tem chances para avançar. Foram três derrotas, com cinco gols sofridos e apenas um marcado.

Provável escalação do Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Gonzalez.

Provável escalação da Bolívia: Lampe; Bejarano, Jusino, Quinteros, Fernández; Saavedra, Justiniano, Vaca; Arce, Chura e Álvarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Bolívia

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 1 x 0 Bolívia Copa América 18 de junho de 2021 Bolívia 0 x 2 Uruguai Copa América 24 de junho de 2021

Argentina