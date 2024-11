Onde assistir a Bolívia x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta terça-feira (19), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Bolívia recebe o Paraguai na tarde desta terça-feira (19), às 17h (de Brasília), no Municipal del Alto, em La Paz, onde a cidade está 4.150m acima do nível do mar, pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A Bolívia ocupa a 8ª posição nas Eliminatórias com 12 pontos, ainda lutando por uma vaga nas posições inferiores da tabela. No entanto, a seleção boliviana vem de duas duras derrotas: um 4 a 0 para o Equador e uma goleada de 6 a 0 para a líder Argentina. Apesar disso, teve boas vitórias antes dessas quedas, como o triunfo por 1 a 0 sobre a Colômbia e a vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Chile. Já o Paraguai, na 6ª posição com 16 pontos, está em uma excelente fase, invicto há seis partidas. Nos últimos confrontos, a seleção paraguaia surpreendeu ao vencer a Argentina por 2 a 1 e a Venezuela pelo mesmo placar, além de ter empatado em 0 a 0 com o Equador e derrotado o Brasil por 1 a 0.

Prováveis escalações

Bolívia: Vizcarra; Medina, Haquin, Morais, Suárez; Vilamil, Terraçoes, Robson Matheus, Fernández; Vaca e Monteiro. Técnico: Óscar Villegas.

Mais artigos abaixo

Paraguai: Gatito; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Junior Alonso; Enciso, Cubas, Gómez, Almorón; Sosa e Pita. Técnico: Gustavo Alfaro.

Desfalques

Bolívia

José Sagredo, supenso, e Sebastián Álvarez, machucado, estão fora.

Paraguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?