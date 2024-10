Classificação das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026

Veja como está a corrida por seis vagas diretas ao mundial dos Estados Unidos e uma outra vaga para repescagem

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 já estão em sua fase de returno, com a seleção brasileira ocupando atualmente a quinta posição, somando dez pontos. Sob o comando de Dorival Júnior, a equipe conquistou até agora apenas três vitórias em dez partidas disputadas. A Argentina lidera a tabela com 18 pontos, demonstrando sua força como atual campeã do mundo na corrida pela classificação.

Ao todo, dez seleções sul-americanas competem pelas seis vagas diretas e uma oportunidade de repescagem internacional, aumentando as chances de até sete equipes garantirem seu lugar no Mundial. O próximo torneio será realizado na América do Norte e introduzirá um formato inovador, com a participação de 48 seleções.

O campeonato contará com doze grupos compostos por quatro times cada, onde os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros, avançarão para as etapas eliminatórias.

Abaixo, a GOAL destaca a classificação e como está a corrida por essas vagas na América do Sul.