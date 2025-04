Onde assistir a Bayern de Munique x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayern de Munique e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max (veja a programação completa).

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Augsburg pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do seu sexto título na competição, os bávaros avançaram às quartas de final após eliminarem o Celtic nos playoffs, com um placar agregado de 3 a 2, e o Bayer Leverkusen nas oitavas de final, com uma vitória por 5 a 0. Na primeira fase, a equipe terminou em 12º lugar, com 15 pontos.

Por outro lado, a Inter de Milão garantiu a classificação ao eliminar o Feyenoord nas oitavas de final, com um placar agregado de 4 a 1. Na primeira fase, a equipe terminou na quarta colocação, com 19 pontos. Em 10 jogos disputados, acumula oito vitórias, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Palhinha, Kimmich; Olise, Thomas Muller, Sane; Harry Kane.

Inter de Milão: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Bayern de Munique

Jamal Musiala, Alphonso Davies e Dayot Upamecano estão lesionados.

Inter de Milão

Mehdi Taremi, Piotr Zieliński e Denzel Dumfries estão no DM.

Quando é?