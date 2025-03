Onde assistir a Barcelona x Wolfsburg ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela jogo de volta das quartas de final da competição; veja como acompanhar na internet

O Barcelona, da Espanha, recebe o Wolfsburg, da Alemanha, na tarde desta quinta-feira (27), às 14h45 (de Brasília), no Estadi Johan Cruyff, na Catalunha, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina de 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e DAZN Women's Football, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Barcelona chega ao confronto em posição confortável após a vitória por 4 a 1 na Alemanha, mas ainda busca confirmar a vaga com mais um bom desempenho diante de sua torcida. Para o duelo, o Barça segue sem contar com Ona Batlle e Kika Nazareth, ambas lesionadas, enquanto o time alemão também enfrenta desfalques importantes, com Merle Frohms, Camilla Küver e Luca Papp fora de combate.

O Wolfsburg, por outro lado, entra em campo com a difícil missão de reverter o placar e manter vivo o sonho da classificação. No histórico do confronto entre as equipes no futebol feminino, o equilíbrio marca os duelos, com quatro vitórias do Wolfsburg contra três do Barcelona, sem nenhum empate até o momento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Barcelona: Coll; Fernandez, Paredes, Leon, Brugts; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Graham, Pajor e Paralluelo. Técnico: Pere Romeu.

Wolfsburg: Borbe; Wilms, Dijkstra, Minge; Linder, Huth, Lattwein, Wedemeyer; Beerensteyn, Popp, Brand. Técnico: Tommy Stroot.

Desfalques

Barcelona

Ona Batlle e Kika Nazareth estão fora.

Wolfsburg

Merle Frohms, Camilla Küver e Luca Papp seguem fora.

Quando é?