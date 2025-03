Onde assistir a Barcelona x Real Sociedad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Duelo vale liderança para o Barça e chance de entrar no G6 para a Sociedad; veja quem transmite

Barcelona e Real Sociedad se enfrentam neste domingo (2), às 12h15 (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O jogo será no Estadio Olímpico Lluís Companys, na capital catalã, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique e confira a programação completa dos jogos).

Atual líder de LaLiga, o Barça chega para o duelo após empate por 4 a 4 com o Atlético de Madrid na Copa do Rei. O resultado foi o 14º jogo sem derrota do clube blaugrana, que não deixa de pontuar em todas as competições desde as duas derrotas seguidas que teve em dezembro, para Leganés e Atleti.

A Sociedad ocupa a nona colocação da tabela, com 34 pontos em 25 jogos. No entanto, está a apenas um de distância para o Rayo Vallecano, sexto lugar e que vem garantindo vaga na Conference League. O compromisso será o último da equipe antes do jogo de ida da Europa League, contra o Manchester United.

O retorspecto recente entre as equipes demonstra equilíbrio. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias do Barcelona e duas da Real Sociedad. No primeiro turno, inclusive, o time de Imanol Alguacil venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Inigo Martínez e Baldé; Casadó, Pedri e Gavi; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Elustondo e Javi López; Zubimendi e Marín; Barrenetxea, Oyarzabal, Olasagasti e Sergio Gómez. Técnico: Imanol Alguacil.

Desfalques

Barcelona

Ter Stegen e Marc Bernal seguem no departamendo médico.

Real Sociedad

Sheraldo Becker, Takefusa Kubo e Nayef Aguerd cumprem suspensão. Jon Pacheco e Arsen Zakharyan estão lesionados.

Quando é?