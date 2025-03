Onde assistir a Barcelona x Osasuna ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Osasuna se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Semifinalista da Copa do Rei, o Barcelona também disputa o título do Campeonato Espanhol. Líder da competição, com os mesmos 60 pontos do Real Madrid, a equipe catalã tem a chance de abrir três pontos de vantagem sobre o rival.

Por outro lado, o Osasuna ocupa a 14ª posição na LaLiga, com 33 pontos em 27 jogos. A equipe soma sete vitórias, 12 empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 40%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Kounde, Iñigo Martínez, Eric Garcia, Baldé; Marc Casadò, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferrán Torres e Lewandowski.

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Moncayola, Ibanez, Oroz; Ruben Garcia, Budimir, Raul Garcia.

Desfalques

Barcelona

Raphinha, que defendeu a seleção brasileira na Data FIFA, será poupado.

Osasuna

Sem desfalques confirmados.

Quando é?