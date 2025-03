Onde assistir a Barcelona de Guayaquil x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Estádio Banco Pichincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona de Guayaquil e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Pichincha, no Equador, pelos playoffs da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Mirassol por 2 a 0 e avançar às semifinais do Paulistão, o Corinthians volta suas atenções para a Libertadores. Na segunda fase dos playoffs, o Timão eliminou o Universidad Central por 4 a 3 no placar agregado. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá o retorno de Héctor Hernández.

Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil conquistou a classificação para a terceira fase dos playoffs após eliminar o El Nacional por 2 a 1 no placar agregado. O confronto de volta está marcado para o dia 12, na Neo Química Arena.

Prováveis escalações

Barcelona de Guayaquil: Contreras; Carabalí, Rangel, Vallecilla e Pineida; Arroyo, Leonai e Joaquín Valiente; Solano, Corozo e Octavio Rivero (Gabriel Cortez).

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá, Hugo; Charles, Alex Santana (Ryan), Garro, Romero, Talles Magno, Yuri Alberto.

Desfalques

Barcelona de Guayaquil

Byron Castillo, Aníbal Chalá, Jesús Trindade e Brian Oyola estão machucados.

Corinthians

Igor Coronado e Raniele estão lesionados.

Quando é?