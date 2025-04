Onde assistir a Barcelona x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (20), pelo jogo de ida da fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Chelsea na tarde deste domingo (20), às 13h (de Brasília), no Johan Cruyff, na Catalunha, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da Max e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na semifinal, o Barcelona encara o Chelsea em um duelo que promete intensidade e alto nível técnico. Com um elenco estrelado e embalada por uma campanha avassaladora nas quartas, a equipe espanhola chega confiante para buscar mais uma decisão europeia. Do outro lado, as inglesas trazem o moral elevado após uma virada diante do City e sonham em surpreender novamente.

Prováveis escalações

Barcelona: Coli; Fernandez, Engen, Torrejon, Rolfo; Cano, Guijarro, Schertenleib; Pajor, Pina e Lopez. Técnico: Pere Romeu.

Chelsea: Hamtpon; Bronze, Bjorn, Bright, Baltimore; Kaptein, Walsh, Cuthbert; Kaneryd, Ramírez e Beever-Jones. Técnico: Sonia Bompastor.

Desfalques

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Quando é?