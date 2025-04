Onde assistir a Barcelona x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Bétis pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do sexto título da competição, os catalães garantiram vaga nas quartas de final ao eliminarem o Benfica com um placar agregado de 4 a 1. Na primeira fase, a equipe terminou na segunda colocação, com 19 pontos — dois a menos que o líder Liverpool.

"Já disse várias vezes. Nós temos que dar nosso melhor a cada partida. Trabalhamos muito na preparação e não queremos que seja o fim da linha. Temos que jogar bem. Não temos perdido jogos, mas devemos buscar o melhor desempenho possível.", afirmou o técnico Hansi Flick.

Por outro lado, o Borussia Dortmund vive um momento conturbado no Campeonato Alemão, ocupando apenas a oitava posição. Na Champions League, os alemães eliminaram o Sporting nos playoffs, com um placar agregado de 3 a 0, e superaram o Lille nas oitavas de final por 3 a 2. Na primeira fase, a equipe terminou na décima colocação, com 15 pontos. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (15), no Signal Iduna Park.

Prováveis escalações

Barcelona: Sczcesny; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini e Svensson; Can, Ozcan e Brandt; Adeyemi, Guirassy e Beier.

Desfalques

Barcelona

Ter Stegen, Casadó, Marc Bernal e Dani Olmo estão fora.

Borussia Dortmund

Süle e Sabitzer são desfalques.

Quando é?