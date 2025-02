Onde assistir a Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei 2024/25. A volta está marcada para o dia 2 de abril, no Estádio Riyadh Air Metropolitano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a Copa do Rei. Maior campeão do torneio, com 31 títulos, os catalães eliminaram o Barbastro por 4 a 0 na terceira fase, o Betis por 5 a 1 nas oitavas de final e o Valencia por 5 a 0 nas quartas de final.

Por sua vez, o Atlético de Madrid busca seu 11º título da Copa do Rei. Até o momento, os Colchoneros superaram o Marbella por 1 a 0 na terceira fase, o Elche por 4 a 0 nas oitavas de final e o Getafe por 5 a 0 nas quartas de final.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Héctor Fort, Cubarsí, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Javi Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann e Álvarez.

Desfalques

Barcelona

Marc-André Ter Stegen, Marc Bernal e Andreas Christensen seguem fora.

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?