Onde assistir a Bahia x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Ba-Vi será disputado nesta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Maiores campeões da Copa do Nordeste, com quatro títulos cada, Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte) na TV aberta, do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Após garantir a classificação para a final do Campeonato Baiano, o Bahia volta as atenções para a disputa do Nordestão. O Tricolor é líder do Grupo B, com 12 pontos. Até aqui, soma quatro vitórias e uma derrota. Aproveitamento de 80%.

Do outro lado, o Vitória, que também está na decisão do Baianão, ocupa a terceira posição do Grupo A, com oito pontos cada. Em cinco jogos disputados até aqui, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Rezende, Kanu (Victor Cuesta) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Thaciano; Cauly, Éverton Ribeiro e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Luan Santos, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Bahia

Cicinho, Roger, Sidney, Nicolás Acevedo e Ryan estão no departamento médico.

Vitória

Iury Castilho está fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Arbitragem: Rodrigo José Pereira (árbitro), Clovis Amaral e Karla Renata Cavalcanti (assistentes), Bruno Pereira (quarto árbitro)