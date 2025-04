Onde assistir a Bahia x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Mirassol se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o Nacional-URU por 1 a 0 pela Copa Libertadores, o Bahia volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, em busca da primeira vitória na competição. Ocupando a 13ª posição, com dois pontos conquistados, o Tricolor Baiano empatou com o Corinthians por 1 a 1 e com o Santos por 2 a 2 nas duas primeiras rodadas.

Por outro lado, o Mirassol também vai em busca da primeira vitória no Brasileirão. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Cruzeiro por 2 a 1 e, na sequência, empatou com o Fortaleza por 1 a 1.

"Precisamos ser mais letais nas oportunidades que criamos nas partidas. Estamos tendo mais numeros de finalizações que os adversários e, por isso, temos que aproveitar as chances criadas. Acredito que é questão de tempo para a vitória. Se formos mais mais eficientes, o triunfo chegará", afirmou o meia Danielzinho.

"Embora não conseguimos a vitória ainda, o desempenho do time foi bem positivo neste inicio de campeonato. Acredito que só temos a evoluir com os jogos. Contamos bastante com a força do torcedor, assim como foi diante do Fortaleza. Me sinto realizado em estar na Série A e quero continuar demonstrando meu máximo para manter o Mirassol na elite", completou.

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Luciano Rodríguez.

Mirassol: Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Fabrício Daniel, Clayson e Iuri Castilho.

Desfalques

Bahia

Gabriel Xavier e Michel Araújo estão lesionados.

Mirassol

Negueba, David Braz, Roni, Zé Vitor e Matheus Bianqui seguem fora.

