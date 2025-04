Onde assistir a Bahia x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quinta-feira (3), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após estrear no Brasileirão com um empate por 1 a 1 contra o Corinthians, o Bahia volta suas atenções para a Libertadores. O Esquadrão garantiu a classificação para a fase de grupos ao eliminar o The Strongest por 4 a 1 no placar agregado e o Boston River por 1 a 0 nos playoffs.

Por outro lado, o Internacional vem de um empate por 1 a 1 com o Flamengo no Brasileirão. Na Libertadores, o Colorado busca o seu terceiro título e está no chamado "grupo da morte". Bahia e Inter dividem o Grupo F com o Nacional (Uruguai) e o Atlético Nacional (Colômbia).

Internacional 1 x 2 Bahia - fase de grupos 1989

Bahia 1 x 0 Internacional - fase de grupos 1989

Internacional 1 x 0 Bahia - jogo de ida das quartas de final 1989

Bahia 0 x 0 Internacional - jogo de volta das quartas de final 1989

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Borré (Valencia).

Desfalques

Bahia

Michel Araujo segue lesionado.

Internacional

Rochet, Victor Gabriel, Gabriel Carvalho, Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Bruno Tabata, Mercado e Lucca Drummond seguem no DM.

Quando é?