Onde assistir a Bahia x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pelo título do Campeonato Baiano, conquistado após vencer o Vitória por 3 a 1 no placar agregado, o Bahia agora foca na disputa do Nordestão. Líder do Grupo B, com 10 pontos, o Tricolor Baiano tem dois jogos a menos e pode abrir três pontos de vantagem sobre o CSA, segundo colocado.

Por sua vez, o Ceará, campeão do Campeonato Cearense ao superar o Fortaleza por 2 a 1 no placar agregado, também briga pela liderança do Grupo B do Nordestão. Na terceira posição, com 10 pontos, o Vovô tem um jogo a menos disputado.

"Antes da estreia na Série A, temos um grande desafio na Copa do Nordeste, que também é uma competição muito importante pra nós e nosso foco agora está", afirmou Dieguinho.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José.

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Raul.

Desfalques

Bahia

Santiago Arias e Lucho Rodríguez estão com suas respectivas seleções.

Ceará

Bruno Tubarão, Richardson, Pedro Henrique e Ramon Menezes estão no departamento médico.

Quando é?