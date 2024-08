Onde assistir a Bahia x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Botafogo se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia e Sergipe) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Antes de enfrentar o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia busca manter a sequência positiva no Brasileirão. Com duas vitórias consecutivas, o Tricolor Baiano, com 38 pontos, está na disputa pelo G-4.

Do outro lado, o Botafogo vem embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores, após eliminar o Palmeiras com um placar agregado de 4 a 3. No Brasileirão, o Alvinegro, com 46 pontos, busca manter a liderança. Até agora, o time conquistou 14 vitórias, empatou quatro vezes e sofreu cinco derrotas, com um aproveitamento de 66%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

Botafogo: John; Lucas Halter, Danilo Barbosa (Bastos), Barboza, Luis Segovia (Cuiabano); Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Igor Jesus, Matheus Martins, Almada; Tiquinho Soares.

Desfalques

Bahia

Biel, Gilberto e Acevedo estão no departamento médico.

Botafogo

Mateo Ponte e Savarino vão cumprir suspensão, enquanto Júnior Santos, Eduardo, Jeffinho, Rafael e Matheus Nascimento seguem machucados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA