Onde assistir a Bahia x Boston River ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Libertadores 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Boston River se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Libertadores 2025. Como empataram no primeiro jogo sem gols, quem vencer avança. A partida será transmitida ao vivo de maneira exclusiva pela Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Classificado para a final do Campeonato Baiano, o Bahia agora foca na Libertadores, buscando uma vaga na fase de grupos. O Tricolor garantiu sua classificação para a terceira fase ao eliminar o The Strongest por 4 a 1 no placar agregado.

"Temos que pensar jogo a jogo. Cada jogo tem sua importância. Temos que viver sempre o próximo jogo. Agora é pensar em Libertadores, foca tudo nisso, nossa energia e nossa atenção. Para depois pensar nas outras partidas. Estamos no Bahia, camisa pesada, obrigação de vencer todo jogo. Temos que fazer nosso melhor todo jogo", afirmou Everton Ribeiro.

Já o Boston River avançou após vencer o Ñublense por 1 a 0 em casa e empatar em 1 a 1 como visitante.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre e Jean Lucas; Ademir, Everton Ribeiro e Erick Pulga; Lucho Rodríguez.

Boston River: Antúnez, Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Baltasar Barcia e Chiappini; Guillermo López, Adamo e Gutiérrez.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Boston River

Não há desfalques confirmados.

Quando é?