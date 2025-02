Onde assistir a Bahia x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (12), pela terceira rodada da Lampions League; veja como acompanhar e mais detalhes

Bahia e América-RN se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Disney+, no streaming Premiere, no pay-per-view e no streaming, através do Prime Video. (veja a programação completa).

O Bahia, maior campeão da Copa do Nordeste com quatro títulos, lidera o Grupo B com quatro pontos e é um dos favoritos ao título. No Campeonato Baiano, vem de uma grande vitória por 6 a 0 sobre o Colo Colo, o que garantiu a segunda posição no estadual. Na Copa do Nordeste, o time estreou goleando o Sampaio Corrêa por 4 a 0, mas empatou sem gols com o Juazeirense. O Bahia está focado em manter a liderança do grupo e seguir forte na competição regional.

Do outro lado, o América-RN, é vice-líder do Grupo B, com quatro pontos. A equipe vem de uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Santa Cruz no Campeonato Potiguar, e na Copa do Nordeste, venceu a Juazeirense por 2 a 1 e empatou 2 a 2 com o Sampaio Corrêa. O time busca a classificação para o mata-mata e precisa de mais uma boa performance para seguir firme na disputa.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Gabriel Xavier, Kanu, Kauã Davi, Caio Alexandre, Éverton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Ademir, Luciano Rodríguez, Erick Pulga, Luciano Juba.

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Guilherme Paraíba, Lucas Rodrigues, Davi ganriel, Roldan, Marquinhos, ferreira, Ítalo, LUidy e Thailor

Desfalques

Bahia

Iago Borduchi (lesão).

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?