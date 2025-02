Onde assistir a AVS x Sporting ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela 23ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sporting visita o AVS na tarde deste domingo (23), às 15h (de Brasília) e 18h (de Lisboa), no Clube Desportivo das Aves, em Ave, pela 23ª rodada da Liga Portugal 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming, para o Brasil. Em Portugal, a transmissão é do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O AVS enfrenta dificuldades no Campeonato Português 2024/25, somando três vitórias, dez empates e nove derrotas. Com esse desempenho, o time ocupa o 16º lugar na classificação. Já o Sporting vive um momento positivo na liga nacional, liderando a competição com 16 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Apesar do bom rendimento no torneio, a equipe ainda busca se reestruturar após a saída de Ruben Amorim e tenta se recuperar da recente eliminação na Liga dos Campeões.

Prováveis escalações

AVS: Ochoa; Tavares, Aderllan, Castro, Rodrigues; Grau, Assunção, Piazon; Lopes, Mercado e Rodrigues. Técnico: Daniel Ramos.

Sporting: Silva; Fresneda, Juste, Inacio, Araújo; Morita, Simões, Harder; Quenda, Trincão e Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Desfalques

AVS

Sem desfalques confirmados.

Sporting

Morten Hjulmand, Daniel Bragança, Pedro Gonçalvez, Geny Catamo e NUno Santos estão fora.

