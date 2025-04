Onde assistir a Avaí x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Operário-PR se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Estádio Ressacada, pela terceira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, do canal Desimpedidos no YouTube, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na parte intermediária da tabela, com dois pontos conquistados, o Avaí volta a campo em busca da sua primeira vitória na Série B. Até o momento, a equipe empatou por 2 a 2 com o Cuiabá e por 1 a 1 com o Novorizontino, nas duas primeiras rodadas da competição.

Por outro lado, o Operário-PR, com três pontos, estreou com uma vitória sobre o Criciúma por 2 a 1, mas, na sequência, foi derrotado pelo Goiás pelo mesmo placar.

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Barreto, Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cléber (Hygor).

Operário-PR: Talles; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Neto Paraíba, Boschilia e Allano; Daniel Amorim e Rodrigo Rodrigues.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?