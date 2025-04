Onde assistir a Atlético-MG x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Vitória se enfrentam neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Deportes Iquique por 4 a 0 na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com apenas um ponto, o Galo busca a primeira vitória no torneio. Na rodada de estreia foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1 e, na sequência, empatou sem gols com o São Paulo.

Por outro lado, o Vitória vem de um empate com o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe busca uma reação imediata após duas derrotas consecutivas. Ainda sem pontuar, o time baiano perdeu por 2 a 0 para o Juventude na estreia e, em seguida, foi superado pelo Flamengo por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Vitor Hugo, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Rubens, Gustavo Scarpa; Rony, Hulk, Cuello.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter (Zé Marcos) e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheusinho; Wellington Rato, Gustavo Mosquito (Erick) e Janderson.

Desfalques

Atlético-MG

Igor Rabello, Franco, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios estão no departamento médico.

Vitória

Gabriel Vasconcelos e Renato Kayzer estão machucados.

Quando é?