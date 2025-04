Onde assistir a Atlético-MG x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após o empate sem gols com o Cienciano na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa do Brasileirão em busca da recuperação. Na primeira rodada, o Galo foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Cuca deve manter a mesma base da equipe que entrou em campo no meio da semana.

Por outro lado, o São Paulo chega embalado após vencer o Talleres por 1 a 0 na Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o Tricolor vai em busca da primeira vitória após empatar com o Sport Recife sem gols na rodada de estreia. Para o confronto fora de casa, o técnico Luis Zubeldia não poderá contar com Lucas Moura, recupera de um trauma no joelho.

Mais artigos abaixo

Em 91 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 34 vitórias, contra 28 do São Paulo, além de 29 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanel, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Wendell; Luiz Gustavo, Alisson, Oscar; Calleri e Luciano.

Desfalques

Atlético-MG

Cadu, Palacios e Caio Maia estão lesionados.

São Paulo

Pablo Maia, Lucas Moura e Young estão no departamento médico.

Quando é?