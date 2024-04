Onde assistir a Atlético-MG x Rosario Central ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança do Grupo G, Atlético-MG e Rosario Central se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com o título do Campeonato Mineiro ao vencer o Cruzeiro por 5 a 3 no placar agregado, o Atlético-MG volta as atenções para a disputa da Libertadores. Na primeira rodada, o Galo venceu o Caracas por 4 a 1 fora de casa.

Do outro lado, o Rosario Central vem de derrota para o River Plate por 2 a 1 no Campeonato Argentino. Na rodada de estreia da Libertadores, a equipe venceu o Peñarol na rodada de estreia por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Fuchs e Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Rosario Central: Pernia; Echenique Peña, Rodriguez Cedeño, Casiani Zuñiga e La Mantia Pipaon; Fariñez, Bianneider, Miguel Enrique e Perez Valdez; Mena Palacios e Luisbert Jesus. Técnico: Henry Meléndez.

Desfalques

Atlético-MG

Patrick e Palacios, lesionados, estão fora.

Rosario Central

Não há desfalques confirmados.

Quando é?