Onde assistir a Atlético-MG x Manaus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Classificado para a final do Campeonato Mineiro após eliminar o Tombense por 4 a 0 no placar agregado, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do terceiro título do torneio, o Galo eliminou o Tocantinópolis por 2 a 0 na primeira fase. Para o confronto, o técnico Cuca trata a presença de Gustavo Scarpa como dúvida.

Por outro lado, o Manaus foi eliminado da Copa Verde após ser derrotado pelo Paysandu por 4 a 1 nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a equipe avançou após vencer o Independência-AC nos pênaltis por 4 a 2 na primeira fase. Em caso de empate no tempo normal a disputa vai direto para os pênaltis.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Deyverson (Rubens ou Bernard).

Manaus: Gustavo; Caio Hila, Jefferson, Erik Henrique e Miliano; Zé Augusto, Bosco e Gabriel; Renan, Vitinho e Joel (Lelo).

Desfalques

Atlético-MG

Hulk está no DM.

Manaus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?