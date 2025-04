Onde assistir a Atlético-MG x Iquique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Iquique se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o São Paulo no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na estreia, o Galo ficou no empate com o Cienciano e agora vai em busca da primeira vitória no Grupo H. No entanto, o clube terá um obstáculo extra: não poderá contar com o apoio de sua torcida. Isso porque o Atlético terá que disputar os dois próximos jogos como mandante com portões fechados. A punição foi imposta pela Conmebol devido a incidentes ocorridos na semifinal da Libertadores do ano passado, quando torcedores alvinegros acenderam sinalizadores nas arquibancadas durante o confronto contra o River Plate.

Por outro lado, o Deportes Iquique vem de um empate por 1 a 1 com o Ñublense, pelo Campeonato Chileno. Na Sul-Americana, a equipe tenta se recuperar para sair da lanterna do Grupo H, após ter sido derrotada por 2 a 1 pelo Caracas na rodada de estreia. Somente o líder do grupo avança às oitavas de final de forma direta. O segundo colocado precisará jogar a repescagem.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Cuello, Gustavo Scarpa, Hulk e Rony.

Iquique: Requena; Gómez, Blásquez, Saborit, Salinas, Diego Orellana, Soto, Cesar Gonzalez, Misael Davila, Edson Puch e Álvaro Ramos.

Desfalques

Atlético-MG

Brahian Palacios, Cadu e Caio são desfalques.

Iquique

Sem desfalques confirmados.

Quando é?