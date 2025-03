Onde assistir a Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), no Estádio Riyadh Air Metropolitano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Getafe por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a Champions League. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, os Colchoneros precisam vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. A equipe assegurou a classificação direta para o mata-mata ao terminar a primeira fase na quinta posição, com 18 pontos.

Por outro lado, o Real Madrid, maior campeão do torneio com 15 títulos, eliminou o Manchester City nos playoffs, com um placar agregado de 6 a 3. Antes disso, na primeira fase, a equipe terminou em 11º lugar, com 15 pontos. Como venceu o primeiro jogo das oitavas, os merengues tem a vantagem do empate. Quem avançar pega Arsenal ou PSV nas quartas de final.

"O que tenho é claro, queremos jogar as quartas de final, não importa quem sejam os jogadores. Não vejo estatísticas para montar meu onze inicial. Não me importa se o Modric não jogou duas partidas seguidas (nesta temporada). Treinamos penâltis, temos claro quem pode cobrá-los, mas não estamos a pensar nisto agora. Neste momento, pensamos em planejar o confronto", afirmou o técnico Carlo Ancelotti.

Em 239 confrontos entre as equipes, o Real Madrid soma 118 vitórias, enquanto o Atlético de Madrid venceu 59 vezes, com 62 empates registrados.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Raúl Asencio, Mendy; Modrić, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

Atlético de Madrid

Koke segue fora.

Real Madrid

Carvajal, Ceballos, Éder Militão e Vallejo estão no DM.

Quando é?