Onde assistir a Atlético-GO x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-GO recebe o Palmeiras na noite deste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Antônio Accioly, no em Goiânia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

"Respirando por aparelhos", o Atlético-GO é lanterna do campeonato, com 26 pontos. Para não ser rebaixado nesta rodada, o Dragão precisa vencer, além de torcer por uma combinação de resultados.

Do outro lado, o Palmeiras diminuiu a diferença para o líder. Agora com 67 pontos, o Verdão busca um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela.

As equipes já se enfrentaram 19 vezes, com 5 vitórias do Atlético-GO, 11 do Palmeiras, além de 3 empates. No último encontro, o Verdão ganhou por 3 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe (Adriano Martins), Alix Vinícius e Rodallega; Roni (Rhaldney) e Baralhas; Shaylon; Alejo Cruz e Luiz Fernando; Hurtado (Derek Freitas).

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Dudu (Felipe Anderson), Estêvão e Rony (Flaco López).

Desfalques

Atlético-GO

Shaylon cumpre suspensão, enquanto Jorginho está no departamento médico.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?