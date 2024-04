Onde assistir a Atlético-GO x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (14), no Estádio Serra Dourada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Flamengo estreiam no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (14), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiás. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Campeão Goiano, o Atlético-GO volta as atenções para a estreia do Brasileirão. Para o confronto em casa, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Bruno Tubarão, com dores no adutor da coxa. Maguinho é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Flamengo, campeão carioca, chega embalado com a vitória sobre o Palestino por 2 a 0 na última rodada da Libertadores. O Rubro-Negro chega como um dos grandes favoritos ao título do Brasileirão

"O aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira atletas. Engloba parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar pra ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Bruno Spindel, Marcos Braz e Luiz colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte. Vamos sentar com a direção para estabelecer prioridades. É humanamente impossível trabalhar com competições de tamanha grandeza, e a equipe se repetindo quarta e domingo", afirmou o técnico TIte no meio da semana.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 10 vitórias, contra três do Atlético-GO, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Rubro-Negro goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Atlético-GO

Roni e Bruno Tubarão estão machucados.

Flamengo

Wesley e Gerson, machucados, e Gabigol, suspenso por doping, estão fora.

Quando é?