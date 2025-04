Onde assistir a Atlético-GO x Athletic Club ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Castelo do Dragão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 19h (de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV aberta e do Disney+ (confira a programação completa).

Rebaixado em 2024, o Atlético-GO estreia na Série B pressionado após ser eliminado na semifinal do Campeonato Goiano para o Anápolis por 5 a 4 no placar agregado, além da queda na segunda fase da Copa do Brasil para o Retrô nos pênaltis por 4 a 1. Com os resultados no início da temporada, Cláudio Tencati assumiu o comando técnico após a queda de Rafael Guanaes.

Por outro lado, o Athletic Club vai disputar a Série B pela primeira vez em sua história. A equipe chega embalada após conquistar o Troféu Inconfidência, o que garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Kauan e Shaylon; William Pottker, Caio Dantas e Marcelinho.

Athletic Club: Glauco; Wesley Gasolina, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Lincoln e Alason.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Athletic Club

Não há desfalques confirmados.

Quando é?