Onde assistir a Athletico-PR x Guarany de Bagé ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Athletico-PR e Guarany de Bagé se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca do segundo título do torneio, o Furacão eliminou o Pouso Alegre por 2 a 0 na primeira fase.

Por sua vez, o Guarany de Bagé garantiu vaga na segunda fase ao vencer o Altos por 2 a 1. Caso as equipes empatem no tempo normal, a classificação será definida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Dudu, Tobias Figueiredo, Belezi e Léo; Raul, Felipinho e Bruno Zapelli; Kevin Velasco, Luiz Fernando e Matheus Babi.

Guarany de Bagé: Jonathan; Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor; David, Allan Christian e Denis Germano; Luiz Felipe, Rogério Sena e Yan Philippe.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Guarany de Bagé

Não há desfalques confirmados.

Quando é?