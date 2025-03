Onde assistir a Athletic Club x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Arena Sicredi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em Minas Gerais, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Internacional no primeiro jogo da final do Gauchão por 2 0, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do sexto título do torneio, o Tricolor conquistou a classificação para a segunda fase após eliminar o São Raimundo nos pênaltis por 4 a 1.

Por outro lado, o Athletic Club eliminou o Barcelona BA por 2 a 1 na primeira fase da Copa do Brasil 2025. Wallisson volta a ficar à disposição do técnico Roger Silva.

Prováveis escalações

Athletic Club: Diego Vítor; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Amorim (Wallisson) e David Braga; Welinton Torrão, Alason Carioca (Mateus Gonçalves) e Lincoln.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas) Jemerson, Wagner Leonardo, Luan Cândido; Camilo, Villasanti, Dodi (Cristian Olivera), Monsalve (Cristaldo), Amuzu; Arezo (Braithwaite).

Desfalques

Athletic Club

Jefferson e Matheus Mega estão lesionados.

Grêmio

Rodrigo Ely, Cuéllar e Kannemann estão no DM.

Quando é?