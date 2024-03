Onde assistir a Athletic Bilbao x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (03), no Estádio San Mamés; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam neste domingo (03), às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, no streaming (veja a programação completa).

Após a imponente vitória sobre o Atlético de Madrid na Copa do Rei, a equipe volta a campo neste fim de semana por La Liga. A classificação diante de um rival histórico, por um placar elástico, pode dar ao time a confiança necessária para conquistar a vaga na Champions League da próxima temporada. Atualmente, a equipe se encontra na quinta colocação da tabela de classificação, com 49 pontos.

Do outro lado, o Barcelona vive invencibilidade que dura seis jogos, somando quatro vitórias e dois empates. Na rodada anterior, a equipe catalã goleou o Getafe por 4 a 0, em casa, com gols de Raphinha, João Félix, Frenkie de Jong e Fermín López. O time comandado por Xavi, almeja, antes do título, consolidar a vaga para a próxima Champions, já que ocupa a terceira colocação de La Liga, com 57 pontos.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Álvarez, Paredes, iñigo Lekue; Prados, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; Frenkie de Jong, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski e Pedri. Técnico: Xavi.

Desfalques

Athletic Bilbao

Ander Herrera, lesionado, não participa do confronto.

Barcelona

Gavi, Balde e Marcos Alonso estão contundidos e são desfalques da equipe blaugrana.

Quando é?