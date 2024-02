Final da Copa do Rei 2023/24: finalistas, quando é, onde assistir e mais sobre a decisão

Athletic Bilbao e Mallorca são os finalistas da atual temporada, então a certeza é de fim de jejum

Está definida a final da edição 2023/24 da Copa do Rei da Espanha. O Mallorca superou a Real Sociedad nos pênaltis nas semifinais, e o Athletic Bilbao não tomou conhecimento do Atlético de Madrid – tendo feito 3 a 0 no jogo de volta, somando 4 a 0 no placar agregado.

A certeza é que, independente de quem for o campeão, um longo jejum chegará ao fim. O Mallorca, por exemplo, tem como grande título de sua história a Copa do Rei conquistada em 2002/03, taça que veio também graças aos gols marcados por um jovem Samuel Eto’o. Já o Athletic Bilbao conquistou sua última Copa do Rei em 1984.

Confira, abaixo, os detalhes da final de Copa do Rei entre Athletic Bilbao e Mallorca.