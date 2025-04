Onde assistir a Aston Villa x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (15), no Villa Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aston Villa e PSG se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no Villa Park, em Londres, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (confira a programação completa).

Após vencer o Southampton por 3 a 0 pelo Campeonato Inglês, o Aston Villa volta suas atenções para a Champions League. Como perdeu o jogo de ida por 3 a 1, a equipe inglesa precisa vencer por dois gols de diferença para levar o confronto à prorrogação. Se a igualdade no placar agregado persistir, a decisão será nos pênaltis. Na fase de grupos, o Aston Villa terminou na oitava posição, com 16 pontos. Já nas oitavas de final, eliminou o Club Brugge com um placar agregado de 6 a 1.

Por outro lado, o PSG segue em busca de um título inédito. Com a vantagem conquistada no jogo de ida, os franceses podem até perder por um gol de diferença e ainda assim garantir a classificação. Quem avançar à semifinal enfrentará o vencedor do confronto entre Real Madrid e Arsenal.

O PSG chegou às quartas de final após eliminar o Brest nos playoffs com um placar agregado de 10 a 0 e superar o Liverpool por 4 a 1 nos pênaltis, nas oitavas de final. Na fase de grupos, a equipe terminou na 15ª colocação, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.

Desfalques

Aston Villa

Sem desfalques confirmados.

PSG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?