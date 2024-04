Onde assistir a Aston Villa x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Em clima de reta final do Campeonato Inglês, equipes se enfrentam neste sábado (27), no Villa Park; confira a transmissão e outras informações

Aston Villa e Chelsea se enfrentam neste sábado (27), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontecerá no Villa Park, em Birmingham, e será transmitido ao vivo pelo serviço Star+, streaming por assinatura do grupo Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (veja a programação dos jogos na íntegra).

Jogando em casa, o Aston Villa chega com o otimismo ao lado da ambição de conquistar uma vaga na Champions League na próxima temporada. A equipe ocupa a quarta colocação da Premier League, com 66 pontos, e busca se consolidar no G4 para garantir sua presença na principal competição europeia - já que o Tottenham também está na caça e aparece logo atrás com 66 pontos. Para isso, a equipe de Unai Emery poderá contar com uma peça importante: Douglas Luiz, que retorna após dois jogos de suspensão por acumular três cartões amarelos. O brasileiro foi titular dos Villans em 31 partidas, até o momento, na atual temporada.

Do outo lado, o Chelsea precisa reagir na temporada se quiser alcançar seus objetivos. À medida que a temporada se aproxima de seu fim, os Blues se afastam cada vez mais da parte de cima da tabela, tendo a vaga europeia como uma utopia. Isso se confirmou na rodada mais recente, quando o time de Mauricio Pochettino foi brutalmente goleado pelo Arsenal, no North West London Derby, por 5 a 0. A grande esperança do Chelsea para esta partida pode ser o retorno de Cole Palmer. O jogador, que foi contratado jundo ao Manchester City no início da temporada, é - ao lado de Erling Haaland - o artilheiro da competição com 20 gols marcados.

Prováveis escalações

Aston Villa: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; McGinn, Diaby e Tilemans; Bailey, Rogers e Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Chelsea: Petrovic; Disasi, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Gallagher e Palmer; Madueke, Mudryk e Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Desfalques

Aston Villa

Ramsey, com lesão no pé, além de Mings, Buendia e Kamara, que se recuperam de lesão ligamentar do joelho, só retornam na próxima campanha. Álex Moreno e Zaniolo, também lesionados, são as baixas do time de Birmingham.

Chelsea

Enzo Fernández, operado por um problema na virilha, Lavia, lesionado na coxa, e Fofana, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho, só voltam a atuar com a camisa dos Blues na próxima temporada.

Malo Gusto e Ben Chilwell, ambos com problemas no joelho, além de Reece James, Nkunku e Ugochukwu, que se recuperam de lesão no tendão da coxa, Levi Colwill e Roberto Sanches também compõem a extensa lista de desfalques por lesão do Chelsea.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)