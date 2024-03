Onde assistir a Argentina x Costa Rica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Los Angeles Memorial Coliseum; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argentina e Costa Rica se enfrentam nesta terça-feira (26), às 23h50 (de Brasília), no Estádio Los Angeles Memorial Coliseum, nos Estados Unidos, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalada com a vitória sobre o El Salvador por 3 a 0, a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, busca emplacar a terceira vitória consecutiva. Nas Eliminatórias da América do Sul, os argentinos venceram o Brasil por 1 a 0 no último compromisso de 2023.

Do outro lado, a Costa Rica garantiu a classificação para a Copa América de 2024 apenas na repescagem da CONCACAF Nations League após eliminar a seleção de Honduras por 3 a 1 no último sábado (23).

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Nehuén Perez, Cristian Romero, Tagliafico e Nico González; Leandro Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Keylor Navas; Taylor, Arboine, Cascante, Calvo e Mora; Galo, Campbell, Zamora e Brenes; Ugalde. Técnico: Gustavo Alfaro.

Desfalques

Argentina

Messi, Paulo Dybala, Marcos Senesi e Exequiel Palacios estão machucados.

Costa Rica

Jewison Bennette está fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 26 de março de 2024

Horário: 23h50 (de Brasília)

Local: Estádio Los Angeles Memorial Coliseum - Los Angeles, EUA