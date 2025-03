Onde assistir a Argentina x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Monumental; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

O jogo será narrado por Luis Roberto na Globo, com comentários de Júnior e Roger Flores. No sportv, Luiz Carlos Jr. será o narrador, com Lédio Carmona e Ricardinho nos comentários.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, o Brasil subiu para a terceira posição, com 21 pontos. Até o momento, a Seleção Brasileira acumula seis vitórias, três empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 53%. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, ambos suspensos.

"Jogo da Argentina foi decidido em jogada individual, em chute de fora da área, provocado por atleta com potencial como o Vini. Colocação daqui pra lá de uma forma, de lá pra cá outra. Futebol está muito igual. Sul-Americano teve evolução. Não existe teto para ninguém, todos buscam excelência. Futebol sempre foi assim. Trabalhar, corrigir erros, mentalizar acertos. Acho que coisas boas aconteceram e outras faltam acontecer. Ninguém estará satisfeito em momento algum. Futebol tem veia saudosista. Mas se pegar matérias daqueles momentos, sempre tiveram contestações", afirmou o técnico Dorival Jr.

Por outro lado, a Argentina lidera isoladamente com 28 pontos e pode garantir a classificação antecipada para o Mundial em caso de vitória. Para o confronto, o técnico Lionel Scaloni contará com o retorno do meio-campista Rodrigo De Paul, que foi poupado na vitória sobre o Uruguai por 1 a 0.

Em 109 confrontos entre as seleções, o Brasil soma 43 vitórias, contra 40 da Argentina, além de 26 empates. No entanto, a Seleção Brasileira não ganha da Argentina como visitante nas Eliminatórias da Copa do Mundo há 16 anos. A última vitória ocorreu em 2009, quando o Brasil venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Brasil: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Matheus Cunha.

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Mac Allister, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Thiago Almada, Julián Álvarez.

Desfalques

Brasil

Alisson e Gerson foram cortados assim como Neymar, Danilo e Ederson, enquanto Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos.

Argentina

Nico González está suspenso, enquanto Lionel Messi e Lautaro Martínez estão lesionados.

Quando é?