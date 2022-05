Onde assistir aos jogos do Brasileirão Série D 2022?

A quarta divisão brasileira de futebol está de pé e, assim como as outras competições nacionais, já coloca frente a frente os mais fortes elencos na disputa pelo título e na vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Diferente das outras divisões, a Série D é dividida em grupos, de A a H, com oito equipes em cada um deles. Clubes como Santa Cruz, América-RN, Icasa, e Globo estão no torneio, basta acompanhar e ver, entre os 64 times, quais serão os quatro que vão para a terceira divisão na próxima temporada.

Mas onde assistir aos jogos da Série D? Abaixo, a GOAL te mostra. Veja!

Onde acompanhar às partidas do Brasileirão Série D 2022?

Paraná Clube

Para os próximos três anos, considerando 2022, a CBF fechou acordo com a plataforma InStat TV, que possui diversos recursos para acompanhar a partida. Segundo nota oficial da entidade, as transmissões vão de comentários ao vivo com imagem do duelo, até opções de esconder o placar e focar em um jogador específico do confronto.

Com um pequeno processo para assistir aos duelos, basta acessar o portal do InStat, criar uma conta, confirmá-la em seu e-mail cadastrado e adicionar um cartão para realizar a compra do respectivo plano que seja de sua preferência.