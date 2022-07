Onde assistir aos jogos da Eurocopa feminina 2022?

O torneio de seleções começa neste dia 6 de julho; veja como acompanhar

A Eurocopa feminina está de volta para mais uma edição. Nesta quarta-feira, 6 de julho, os primeiros times entram em campo para iniciar a disputa da briga pelo título de melhor seleção de mulheres da Europa.

Entre 6 e 31 de julho, a Inglaterra vai receber a 13ª edição da Euro feminina em seus estádios. Ao todo, 16 seleções de todo o continente se classificaram para a disputa, de um total de 48. Em um primeiro momento, as equipes foram divididas em quatro grupos de quatro times cada, onde os dois primeiros colocados se classificam para o mata-mata.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com o crescimento do apelo do futebol feminino pelo mundo, é de se esperar que os jogos sejam transmitidos aqui no Brasil, o que de fato vai acontecer! E a GOAL te mostra como e onde assistir, além de outras informações importantes sobre a competição.

Mais artigos abaixo

Onde assistir aos jogos da Euro feminina 2022?

Demorou mas chegou. Pouco tempo antes do início da disputa, o Grupo Disney confirmou que vai transmitir os jogos da Euro feminina 2022 em seus canais. Assim, os torcedores terão a opção de acompanhar as partidas em português nos canais ESPN, em TV fechada, além do Star+, streaming do conglomerado de comunicação.

O streaming oficial da Uefa, a UEFA TV também é uma opção para assistir aos jogos.

ESPN - qual o número do canal em cada operadora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 70, 71, 72 e 73

70, 71, 72 e 73 CLARO/NET TV HD: 570, 571, 572 e 573

570, 571, 572 e 573 VIVO TV HD: 570, 571, 572 e 573

Por satélite:

SKY: 194, 197, 198 e 199

194, 197, 198 e 199 SKY HD: 573,597, 598, 599 e 600

573,597, 598, 599 e 600 CLARO TV: 70, 71, 72 e 73

70, 71, 72 e 73 CLARO TV HD: 570, 571, 572 e 573

570, 571, 572 e 573 VIVO TV: 461, 462, 465 e 467

461, 462, 465 e 467 VIVO TV HD: 850, 862, 871, 875 e 876

850, 862, 871, 875 e 876 OI TV HD: 160, 161, 162 e 163

Quem disputa e quais são os grupos da Euro feminina 2022?

GRUPO A

Inglaterra

Áustria

Noruega

Irlanda do Norte

GRUPO B

Alemanha

Dinamarca

Espanha

Finlândia

GRUPO C

Holanda

Suécia

Portugal

Suíça

GRUPO D