Onde assistir aos jogos da Copinha 2023 ao vivo?

Quatro emissoras vão transmitir a primeira fase da Copa São Paulo, veja

Uma nova temporada do futebol brasileiro está chegando e, assim como já é tradição, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, popular Copinha, é a competição que abre o calendário esportivo nacional, o que não vai ser diferente em 2023. Logo nos primeiros dias de janeiro a bola já volta a rolar depois de mais de um mês e meio sem jogos no Brasil.

Entre os dias 3 e 25 de janeiro, times do Brasil inteiro se reúnem no estado de São Paulo para a disputa da Copinha. Dos gigantes aos novatos, 128 agremiações entram em campo em busca do título, entregue no aniversário da maior cidade do Brasil.

São muitos jogos de uma das competições mais queridas do futebol nacional e, por isso, a GOAL te conta onde você pode acompanhar aos jogos, veja!

Onde assistir às partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023?

Os jogos da Copinha 2023 terão suas transmissões divididas por quatro canais diferentes, sendo dois deles na televisão e dois na internet. Não existe muita regra para a separação, principalmente na primeira fase e com os times menos expressivos, de forma que o torcedor pode ter que procurar onde a partida que quiser assistir vai ser transmitida.

A plataforma que terá mais jogos para transmitir é a FPF TV, canal oficial da Federação Paulista na internet. Neste caso, as transmissões são feitas através do site. A outra possibilidade na internet é o YouTube, que também terá alguns jogos para si.

Na televisão, o principal detentor do Grupo Globo, que fará suas transmissões principalmente através do SporTV, seu canal do circuito fechado, enquanto a final, tradicionalmente, é transmitida na TV Globo, o canal aberto da emissora. Além disso, a Rede Vida também terá alguns jogos na TV aberta.

Os jogos dos principais times serão, em sua grande maioria, televisionados, assim como algumas partidas menores. Como as transmissões variam muito, o melhor jeito de saber onde assistir cada jogo é clicando aqui.