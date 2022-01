A Copa das Nações Africanas está chegando e, claro, promete reunir grandes jogadores do futebol mundial. O torneio, que começa neste domingo (9), acontece em Camarões nesta temporada, com 24 seleções classificadas.

A competiçãa, que é muito valorizado no continente, deve reunir grandes jogadores da Premier League, como Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Édouard Mendy, da Inglaterra, além de Sébastien Haller, do Ajax.

As 24 seleções classificadas estão divididas em cinco grupos, com quatro times. No mata-mata, o primeiro e o segundo colocado de cada chave avançam, junto com os quatro melhores terceiros colocados. A grande final será realizada no dia 6 de fevereiro, no Estádio Olembe, em Yaoundé, às 16h (de Brasília).

Pensando nisso, a GOAL te mostra onde assistir o torneio, qual canal e quais jogos serão transmitidos.

Onde assistir aos jogos da Copa das Nações Africanas 2022? Qual canal vai passar o torneio?

Os torcedores que quiserem acompanhar Mohamed Salhah, Sadio Mané, Riyad Mahrez terão a oportunidade de assistir pela TV aberta. Isto porque, a competição, depois de 12 anos, será transmitida para todo o Brasil, pela Band.

A emissora deve transmitir seis jogos da fase de grupos, além de todos os jogos do mata-mata - exceto os jogos da semifinal -, que começa ainda nas oitavas de final e, claro, a grande final no dia 6 de fevereiro.

Qual é o número da Band nas operadoras de televisão?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite:

SKY: 13 (413 no HD)

CLARO TV: 22 (522 no HD)

VIVO TV: 226

VIVO TV (alternativo): 769

OI TV: 7 no SD e no HD, 960 e 607

ALGAR TV: 709

ALGAR TV (alternativo): 726

BluTV: 243

Quais são os jogos que a Band vai transmitir?