Onde assistir ao vivo a Vasco x Bangu, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste sábado (3), às 21h05 (de Brasília), em Volta Redonda; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Bangu se enfrentam na noite deste sábado (3), às 21h05 (de Brasília), pela oitava rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Record, na TV aberta, no Vasco TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Bangu DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca a vitória no Carioca / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Record, na TV aberta, o Vasco TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca vão transmitir o jogo deste sábado.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar com o Fluminense em 1 a 1 na última rodada, o Vasco se prepara para enfrentar o Bangu já pensando no confronto contra o Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil.

Assim, o técnico Marcelo Cabo pode poupar alguns titulares, de acordo com o volante Andrey.

"O Carioca é uma prioridade para a gente. Quem o professor Marcelo Cabo escolher tenho certeza que dará o máximo. Temos uma partida importante pela Copa do Brasil, que também é uma prioridade para a gente", disse.

O Vasco ocupa a oitava posição do Campeonato Carioca, com sete pontos, três abaixo da Portuguesa, último do G-4.

Do outro lado, o Bangu, com cinco pontos, registra apenas uma vitória na campanha, assim como o rival Vasco.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza (Andrey), Carlinhos (Juninho), Morato; Gabriel Pec e Léo Jabá.

Provável escalação do Bangu: Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Fandinho, Marcelo Mattos, Dionathan; Edmundo, Matheus, Vinicius Miller; Jean Carlos e Scheppa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 2 Madureira Carioca 27 de março de 2021 Fluminense 1 x 1 Vasco Carioca 30 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Vasco Copa do Brasil 7 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x Vasco Carioca 14 de abril de 2021 A definir

BANGU

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 0 Bangu Carioca 24 de março de 2021 Bangu 0 x 0 Resende Carioca 27 de março de 2021

Próximas partidas