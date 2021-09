Onde assistir ao vivo a Suíça x Itália, pelas Eliminatórias Europeias?

Equipes entram em campo neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília); saiba como acompanhar na TV e na internet

Itália e Suíça se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), no St. Jakob-Park, em duelo válido pela quinta rodada do grupo C das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Suíça x Itália DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL St. Jakob-Park - Basileia, Suíça HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, no serviço de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança isolada do grupo C com 10 pontos, a Itália, com três vitórias e um empate, busca se manter invicta nas eliminatórias após o título conquistado da Eurocopa 2020. Ao todo, são 35 jogos, e agora mira quebrar o recorde da Espanha, depois de igualar a marca de 35 jogos de invencibilidade.

A Azzurra não poderá contar com o lateral Leonardo Spinazzola, que sofreu uma grave lesão, assim como Andrea Belotti, Manuel Lazzari e o goleiro Alex Meret.

Do outro lado, a Suíça, com seis pontos, registra duas vitórias e está com 100% de aproveitamento nas eliminatórias.

Ausente na vitória sobre a Grécia, com Covid-19, Granit Xhaka ainda é tratado como dúvida.

Provável escalação da Suíça: Yann Sommer; Nico Elvedi, Fabian Schär, Manuel Akanji; Silvan Widmer; Djibril Sow, Steven Zuber, Remo Freuler, Ricardo Rodríguez; Ruben Vargas, Haris Seferović.

Provável escalação da Itália: Gianluigi Donnarumma; Emerson Palmieri, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Giovanni Di Lorenzo; Jorginho, Marco Verratti, Nicolo Barella; Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Itália 1 (3) x (2) 1 Inglaterra Eurocopa 11 de julho de 2021 Itália 1 x 1 Bulgária Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Lituânia Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Itália x Espanha Liga das Nações 6 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

SUÍÇA

JOGOS CAMPEONATO DATA Suíça 1 (1) x (3) 1 Espanha Eurocopa 2 de julho de 2021 Suíça 2 x 1 Grécia Amistoso 1 de setembro de 2021

Próximas partidas