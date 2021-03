Onde assistir ao vivo a Resende x Fluminense, pelo Campeonato Carioca?

Tricolor estreia na Taça Guanabara nesta quinta (4), às 21h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Resende e Fluminense se enfrentam na noite desta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo na Record, na TV aberta, e na FluTV, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Resende x Fluminense DATA Quinta-feira, 4 de março de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Carlos Henrique Alves e Rafael Sepeda de Souza

Quarto árbitro: Fernando Moraes

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a vitória na temporada 2021 / Foto: Mailson Santana / Fluminense

A Record, na TV aberta, e a FluTV, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca mandando a campo uma mescla do Sub-23 com os jogadores do elenco principal.

Ainda sem Ganso, que se recupera de uma apendicite, o meio poderá ser formado por Miguel e Marcos Paulo.

Por outro lado, o goleiro Marcos Felipe, segue fora.

Mais uma manhã de muito trabalho no CT Carlos Castilho sob o comando do nosso novo treinador Roger Machado! #TimeDeGuerreiros



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/4ZFdew4ZB4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2021

Já o Resende chega sem desfalques, com exceção apenas do lateral-direito Flávio, ainda não regularizado.

Provável escalação do Fluminense: Pedro Rangel, Dani Bolt, Luan, Frazan e Raí; André, Miguel e Marcos Paulo; Kayky (Caio), Samuel e John Kennedy.

Provável escalação do Resende: ​Jefferson, Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto e Matheuzinho; Matheus Bastos e Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 Fluminense 2 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Portuguesa Carioca 6 de março de 2021 16h (de Brasília) Flamengo x Fluminense Carioca 14 de março de 2021 18h (de Brasília)

RESENDE