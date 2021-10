Onde assistir ao vivo a Portugal x Qatar, em amistoso?

Equipes entram em campo neste sábado (9), às 16h15 (de Brasília), no Algarve; saiba como acompanhar na TV e na internet

O Portugal enfrenta o Qatar na tarde deste sábado (9), às 16h15 (de Brasília), no Estádio do Algarve, em amistoso. A partida será transmitida ao vivo na TNT, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Qatar DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Algarve - Faro, POR HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na TNT, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo A das Eliminatórias europeias, Portugal chega embalado após a vitória sobre o Azerbaijão na última rodada das Eliminatórias.

Matheus Nunes e Rafael Leão, que foram chamados pela primeira vez e podem somar os primeiros minutos pela seleção principal.

O Qatar, por outro lado, empatou com o Luxemburgo, depois de ser derrotado pelos portugueses no início de setembro.

Provável escalação de Portugal: Anthony Lopes, Nelson Semedo, Jose Fonte, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Palhinha, Joao Mario, Bernardo Silva, Rafael Leao, Diogo Jota, Andre Silva.

Provável escalação do Qatar: Youssef Hassan, Tarek Salman, Bassam Al-Rawi, Abdelkarim Hassan, Pedro Miguel, Hassan Al-Haydos, Mohammed Waad, Abdulhaziz Hatem, Homam Ahmed, Almoez Ali, Akram Afif.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Qatar 1 x 3 Portugal Amistoso 4 de setembro de 2021 Azerbaijão 0 x 3 Portugal Eliminatórias 7 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portugal x Luxemburgo Eliminatórias 12 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Irlanda x Portugal Eliminatórias 11 de novembro de 2021 15h45 (de Brasília)

QATAR

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Qatar 1 x 3 Portugal Amistoso 4 de setembro de 2021 Luxemburgo 1 x 1 Qatar Amistoso 7 de setembro de 2021

Próximas partidas